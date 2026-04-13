Tpao ile Totalenergies Arasında Mutabakat Zaptı İmzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TPAO ile TotalEnergies arasında hidrokarbon arama faaliyetleri için stratejik bir mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı. Bu anlaşma, Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık hedeflerini güçlendirecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enerjide merkez ülke olma hedefimiz doğrultusunda; İstanbul'da, milli şirketimiz TPAO ile TotalEnergies arasında stratejik bir Mutabakat Zaptı imzalandı. Bu anlaşma ile Türkiye'de ve uluslararası alanda hidrokarbon arama faaliyetlerindeki potansiyel iş birliği imkanlarını kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz. TPAO'yu küresel bir enerji oyuncusu yapma hedefimizi gerçekleştirirken sahip olduğumuz üstün teknik kabiliyeti uluslararası deneyimle birleştirerek ülkemizin enerjideki tam bağımsızlık yürüyüşüne güç katmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
