Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Poyraz: Sevgi tek başına engeli aşmaz

TÜRKİYE Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Poyraz, Erzurum Şubesi'nin 30'uncu kuruluş yıldönümünde sorunlarını ve beklentilerini anlattı. Poyraz, "Sevgi engeli aşar diye bir şey yok. İnsanlara eşit davrandığımız, yollarını yaptığımız, erişilebilir imkanlar sunduğumuz, eğitimde ve istihdamda fırsat eşitliği verdiğimiz zaman engel aşılır" dedi.

Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi'nin kuruluşunun 30'uncu yıldönümü Olimpiyat Parkı'ndaki nikah salonunda düzenlenen törenle kutlandı. Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Poyraz'ın yanı sıra Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen 54 şube başkanının katıldığı törende Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah E fe, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gökberk Kocaaliler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, İş-Kur İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve engelliler salondaki yerlerini aldı.

Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Poyraz, engellilik alanında hak temelli mücadele yürüttüklerini belirterek, "Biz engellilik alanında hak ekseninde çalışan yani sadaka istemeyen bir anlayıştayız. Çünkü hep şunu söylüyoruz; hiç birimizin kendi tercihi değil, tekerlekli sandalyeli, koltuk değnekli, kör, sağır, zihinsel engelli olmak. Biz ülkelerin yanlış işleyişlerinin kurbanlarıyız. O ülkede devlet, kendi yaşam biçiminin, anayasasının emrettiği ne ise o şekilde yurttaşını büyütmekle, geliştirmekle mükelleftir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın olmazsa olmaz maddelerinden bir tanesi sosyal hukuk devletidir. Sosyal devletler, kendi yurttaşını bir başkasının sadakasına muhtaç etmeyen devletlerdir. Biz bu düsturla, bu yolla devam etmek zorundayız. Bizim talebimiz şu; eğitimde fırsat eşitliği, istihdamda fırsat eşitliği, sosyal yaşamda fırsat eşitliği, kısacası evrensel bir yapıyla herkes gibi yaşamak istiyoruz. Hani bir laf var ya, 'sevgi engelliyi aşar' diye. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Sevgi engeli aşıyor mu? Engelli neyi aşıyor? O insanlara eşit davrandığımız zaman, o insanların yolunu yaptığımız zaman, o insanlara erişilebilir imkanlar sunduğumuz zaman, o insanlara eğitimde fırsat eşitliği, istihdamda fırsat eşitliği verdiğimiz zaman engel aşılır diye konuştu.

Palandöken Belediyesi halk oyunları ekibinin gösteri yaptığı etkinlikte, engelliler şiir okudu. Programda Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, çalışmalarında kendilerine destek olan sivil toplum kuruluşu temsilcilerine vefa plaketi verdi.

