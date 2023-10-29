Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesince Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlandı

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi Parkı'nda pasta kesme etkinliği düzenledi. Şube Başkanı Sadullah Efe ve engellilerin katıldığı etkinlikte, Cumhuriyet'in topluma olan olumlu katkısı vurgulandı.

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesince Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında pasta kesildi.

Palandöken ilçesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe ve engelliler katıldı.

Programda, Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında pasta kesildi.

Efe, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in toplumun tüm kesimlerine olumlu katkısının inkar edilemeyeceğini söyledi.

Cumhuriyet'in nimetlerinden yararlanan her kesimin minnettar olduğunu ifade eden Efe, sivil toplum temsilcisi olarak yapılan kutlamanın bunun nişanesi olduğunu kaydetti.