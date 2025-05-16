Türkiye, Rusya ve Ukrayna Heyetleri İstanbul'da Görüştü

Türkiye, Rusya ve Ukrayna Heyetleri İstanbul'da Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da gerçekleştirdikleri görüşmelerde, her iki ülkeden biner kişinin takas edilmesi ve ateşkese ulaşılması için gerekli koşulların paylaşılması üzerinde anlaşma sağlandığını açıkladı.

(İSTANBUL) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'daki görüşmelerine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Toplantının neticesinde, güven artırıcı bir önlem olarak her iki ülkeden biner kişinin takas edilmesi konusunda anlaştılar. Ayrıca ateşkese ulaşılmasını mümkün kılacak koşulların yazılı şekilde karşı tarafla paylaşılması hususunda mutabık kaldılar. Taraflar tekrar bir araya gelmek konusunda da prensipte anlaştılar" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'daki görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün, dünya barışı için önemli bir gündü. Yoğun diplomatik çabalar sonucunda, Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında bir görüşme gerçekleştirdiler. Toplantının neticesinde, güven artırıcı bir önlem olarak her iki ülkeden biner kişinin takas edilmesi konusunda anlaştılar. Ayrıca ateşkese ulaşılmasını mümkün kılacak koşulların yazılı şekilde karşı tarafla paylaşılması hususunda mutabık kaldılar. Taraflar tekrar bir araya gelmek konusunda da prensipte anlaştılar. Türkiye olarak Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışa ulaşılmasını mümkün kılacak her türlü çabayı sergilemeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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