Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı Devam Ediyor

Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı Devam Ediyor
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında, Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen üçlü toplantı sürüyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Rusya- Ukrayna Üçlü Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında sürüyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki toplantı, Fidan'ın başkanlığında devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'ndaki Türk heyetinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da bulunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'nin başkanlık ettiği Rus heyetinde, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Başkanı İgor Kostyukov ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve yetkililer yer alıyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlık ettiği Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad, Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi ve yetkililer bulunuyor.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
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