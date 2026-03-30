Haberler

Kigali YEE, "Türkiye-Ruanda Barış ve Dostluk Kataloğu" yayımladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan katalog, Türkiye ve Ruanda arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi hedefliyor. Yaklaşık 50 kültürel miras unsuru ve Ruandalı sanatçı Joshua Biseruka'nın çizimleriyle zenginleşen katalog, iki ülke arasındaki diyaloğa katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Ruanda'nın başkenti Kigali'deki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi tarafından hazırlanan "Türkiye-Ruanda Barış ve Dostluk Kataloğu" yayımlandı.

Türkiye ile Ruanda arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlayan Türkiye-Ruanda Barış ve Dostluk Kataloğu'nda iki ülkeye ait yaklaşık 50 tarihi, turistik ve kültürel miras unsuru ele alınıyor.

Çalışma, Türkiye ile Ruanda arasında gerçekleştirilen ilk kapsamlı karşılıklı halkbilim çalışması olma özelliği taşıyor.

Takdim yazılarını YEE Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy ile Türkiye'nin Kigali Büyükelçisi Aslan Alper Yüksel'in kaleme aldığı katalogda yer alan görseller, Ruandalı sanatçı Joshua Biseruka tarafından hazırlandı.

Türkiye ve Ruanda'nın kültürel mirasını yansıtan çizimler, esere sanatsal bir boyut kazandırırken, iki toplumun ortak değerleri görsel bir anlatımla bir araya getirildi.

Kigali YEE Koordinatörü Gökhan Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmanın iki ülke arasındaki kültürel diyaloğa katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Yağcı, Türkiye ile Ruanda arasında kültür, tarih ve gelenekler üzerinden kurulan bağların daha görünür hale gelmesinin son derece kıymetli olduğunu ifade ederek, "Bu katalog, iki halkın sahip olduğu zengin kültürel mirası aynı çatı altında buluştururken, aynı zamanda barış ve dostluk teması etrafında yeni bir kültürel köprü oluşturuyor." dedi.

Kataloğun görsel anlatımının Ruandalı sanatçı Biseruka'nın çizimleriyle hazırlandığını aktaran Yağcı, eserin iki ülke arasındaki kültürel etkileşimi güçlendiren kalıcı bir kaynak olmasını temenni etti.

Resmi tanıtımı 15 Mayıs'ta Kigali'de yapılacak kataloğun, Türkiye ile Ruanda arasındaki kültürel diplomasi çalışmalarına katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

