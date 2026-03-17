Türkiye ramazan boyunca Suriye'de gönül sofraları kurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, AK Parti Genel Merkezi organizasyonunda, Türkiye genelindeki 17 büyükşehir, il ve ilçe belediyesinin Suriye'de düzenlediği iftar programlarına yüz binlerce kişi katıldı

Ramazan ayı boyunca Suriye'nin yoğun nüfuslu mahallelerinde kurulan sofralarda, Suriyeliler, Türkiye'den gelen dayanışma ve yardımlaşma ile iftarlarını yaptı.

İftar programlarına, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman katıldı.

Hasan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sivil toplum kuruluşları ile bazı belediyelerin bölgede yoğun şekilde faaliyet yürüttüğünü ve ramazan ayı boyunca yardımların iftar organizasyonları şeklinde sürdürüldüğünü söyledi.

Turan, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, AK Parti Genel Merkezinin organizasyonunda ve 17 belediyesinin katkılarıyla ramazanın bereketinin mazlum coğrafyalara taşındığını söyledi.

AK Parti olarak Suriye'nin 14 vilayetinde, 19 noktada iftar programı düzenlediklerini kaydeden Turan, bu iftarlara yüz binlerce kişinin katıldığını belirtti.

Turan, "İftar çadırları kuruyor, kardeşlerimizle soframızı paylaşıyoruz. Bu coğrafya bizim kardeş coğrafyamız. İki ayrı devlet olabiliriz ama kardeşiz. Suriye halkı 14 yıl boyunca büyük acılar yaşadı ama bunlar geride kaldı." diye konuştu.

İftar sofralarıyla kardeşliğin diri tutulduğunu kaydeden Turan, aynı şekilde Gazze'de de gönül sofralarının kurulduğunu belirtti.

Suriye ve Gazze'de toplam 1 milyon kişiye ulaşarak ramazanın rahmetinin paylaşıldığını vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Bu sofralar yalnızca birer yemek ikramı değildir, milletimizin vicdanıdır, merhametidir, ümmet bilincidir. Zulmün karanlığına karşı yakılan umut kandilleridir. Ramazanı sadece kendi şehirlerimizde değil, mazlumların yüreğinde de yaşatmaya devam edeceğiz. Kardeşliğimiz büyüdükçe ramazan bereketlenir, ramazan bereketlendikçe umut yeniden yeşerir."

Türkiye'den Suriye'nin farklı şehirlerine insani yardımların devam ettiğini belirten Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve büyükşehir belediyesinin Suriyelilerin ramazanı daha iyi şartlarda geçirmesi için ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Turan, ramazan boyunca Türkmenlerin yanı sıra Kürt ve Arap mahalleleri ile Filistin kampı da dahil olmak üzere Suriye'nin toplumsal çeşitliliğini yansıtan bölgelerde iftar programlarının bayrama kadar süreceğini dile getirdi.

Organizasyona öncülük eden Genel Merkez yöneticilerine, sahadaki zorluklara rağmen büyük emek veren belediyelere teşekkür eden Turan, "AK Parti, milletimizin şefkatli elini hinterlandımıza uzatarak büyük bir adım atmıştır. Yüzyıllık gecikmeyle de olsa kardeşlerimizle buluşmaya, bir araya gelmeye önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.