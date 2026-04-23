Türkiye Psikiyatri Derneği: "Çocukların Ruhsal İyilik Halini Korumaya Yönelik Bilimsel ve Hak Temelli Çalışmalarda İşbirliğine Hazırız"

(ANKARA) - Türkiye Psikiyatri Derneği, çocukların ruh sağlığının toplum sağlığının temeli olduğunu vurgulayarak, "Sağlıklı bir gelecek, ancak duygusal olarak desteklenmiş, güvenli ortamlarda büyüyen ve değerli hisseden çocuklarla mümkündür. Güvenli okul ortamlarının sağlanması, erişilebilir ruh sağlığı hizmetleri, çocuk haklarını önceleyen politikalar ertelenemez bir zorunluluktur. Çocukların ruhsal iyilik halini korumaya ve geliştirmeye yönelik bilimsel ve hak temelli çalışmalarda işbirliğine hazırız" açıklamasını yaptı.

Türkiye Psikiyatri Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, çocukların ruh sağlığının, toplum sağlığının temeli olduğunu vurguladı. 23 Nisan'ın, çocuklara verilen değerin ve geleceğe duyulan güvenin simgesi olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yalnızca bir bayram değil, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği ve dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan özel bir gündür. Bu anlamlı gün, çocuklara verilen değerin, geleceğe duyulan güvenin ve toplumsal sorumluluğun güçlü bir simgesidir. Aynı zamanda çocukların yalnızca korunması gereken bireyler değil, toplumun geleceğini şekillendiren aktif özneler olduğunu hatırlatır. Türkiye Psikiyatri Derneği olarak açıkça vurguluyoruz: Çocuklarımızın ruh sağlığı, toplum sağlığının temelidir. Sağlıklı bir gelecek, ancak duygusal olarak desteklenmiş, güvenli ortamlarda büyüyen, kendini ifade edebilen ve değerli hisseden çocuklarla mümkündür. Günümüzde artan şiddet olayları, toplumsal güvencesizlik, ekonomik zorluklar, ayrımcılık ve sosyal eşitsizlikler; çocukların ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen önemli risk alanları oluşturmaktadır. Çocukların maruz kaldığı ihmal, istismar ve şiddet önlenebilir olmasına rağmen sürüyorsa, bu durum yalnızca bireysel değil, açık bir toplumsal sorumluluk alanıdır."

"Laiklik, çocuklar için eşit ve nitelikli eğitimin temel güvencesidir"

Unutulmamalıdır ki: Laiklik, çocuklar için eşit ve nitelikli eğitimin temel güvencesidir. Çocuk haklarını öncelemeyen hiçbir yaklaşım kabul edilemez. Çocukların güvende olmadığı bir toplumda, gelecek de güvende değildir. Çocukların ruh sağlığını korumak ve geliştirmek; aileden okula, sağlık sisteminden eğitim politikalarına kadar bütüncül bir yaklaşım gerektirir. Bu doğrultuda, her türlü ayrımcılığa karşı durmak ve çocukların hak ve fırsat eşitliğini güvence altına almak temel sorumluluğumuzdur. Laiklik, başta eğitim olmak üzere tüm kamusal alanlarda çocukların hak ve fırsat eşitliğinin güvencesidir.

Güvenli okul ortamlarının sağlanması, erişilebilir ruh sağlığı hizmetleri, çocuk haklarını önceleyen politikalar ertelenemez bir zorunluluktur. Çocukların kendilerini güvende hissettikleri, duyuldukları ve değer gördükleri bir toplum; şiddetin azaldığı, dayanışmanın güçlendiği bir toplumdur. Türkiye Psikiyatri Derneği olarak; çocuklarımızın ruhsal iyilik halini korumaya, geliştirmeye ve bu alanda farkındalık yaratmaya yönelik bilimsel ve hak temelli her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz. Çocuklarımızın yüzündeki gülümsemenin korunabildiği bir gelecek dileğiyle…"

Kaynak: ANKA