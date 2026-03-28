El Salvador'da Türkiye Parkı açıldı

SAN El Salvador'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) finansmanıyla inşa edilen ve Mustafa Kemal Atatürk'ün büstünün yer aldığı Türkiye Parkı, törenle açıldı.

San Salvador'a bağlı Maquilishuat bölgesinde düzenlenen tören, iki ülkenin milli marşlarının okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Bu sırada Türk bayrağı, El Salvador ve San Salvador bayraklarıyla alanda göndere çekildi.

Törende konuşan Türkiye'nin San Salvador Büyükelçisi Gül Büyükerşen, projenin başından bu yana desteklerini esirgemeyen El Salvador Devlet Başkan Yardımcısı Felix Ulloa'ya, San Salvador Belediye Başkanı Mario Duran'a ve TİKA Başkanı Abdullah Eren'e teşekkürlerini iletti.

Atatürk'ün çağdaşlaşma ve ilerlemenin simgesi, vatanseverliğin ve Cumhuriyet'in güçlü bir savunucusu olarak tarihe geçtiğini vurgulayan Büyükerşen, "Dünya Kadınlar Günü'nün kutlandığı bu ayda, kadın büyükelçi olarak ve El Salvador'daki kadın büyükelçiler grubunun değerli üyeleri huzurunda Atatürk'ün gerçekleştirdiği reformlar içinde kadın haklarına ayrı bir önem verdiğini ifade etmek isterim. Atatürk'ün liderliğinde yürürlüğe giren 1926 tarihli Medeni Kanun ile kadın ve erkek tüm vatandaşlar eşit haklara kavuşmuştur." ifadelerini kullandı.

Büyükerşen, Türkiye'nin son yıllarda diplomatik ağını genişleterek yurt dışı temsilcilik sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldiğini belirterek, Latin Amerika ve Karayipler bölgesine de özel önem verdiğini ifade etti.

San Salvador Belediye Başkanı Duran da iki ülke arasındaki mesafeye rağmen hayata geçirilen projenin Türkiye ile El Salvador ve San Salvador arasındaki dostluğu yansıttığını belirterek, parkın rekreasyonu kapsamında Türkiye'nin sağladığı katkılardan dolayı belediye olarak memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

San Salvador'un 500. yılı dolayısıyla bastırılan hatıra parasını Büyükerşen'e hediye eden Duran, Türkiye ve El Salvador arasındaki ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesini temenni etti.

Konuşmaların ardından parkın açılışı yapıldı.

Törene Yasama ve Yönetişim Komisyonu (Dışişleri Komisyonu) Başkanı Yeni Fikirler Partisi Milletvekili Milletvekili Ana Figueroa, Orta Amerika Parlamentosu (PARLACEN) Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) üyeleri, El Salvador Dışişleri Bakanlığı ile El Salvador'daki mukim Büyükelçiler, kordiplomatik üyeleri ve parkın bulunduğu Maquilishuat semti sakinleri katıldı.