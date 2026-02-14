Panama Dışişleri Bakan Yardımcısı Mann'dan Türkiye ile ilişkilere övgü Açıklaması

Panama Çok Taraflı İlişkiler ve İşbirliğinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Guevara Mann, "(Türkiye-Panama) İki ülke arasındaki ilişkilerin durumu çok iyi, ilişkilerimiz konusunda son derece olumlu bir dönemdeyiz. Oldukça samimi ve karşılıklı saygıya dayalı bir ilişkiye sahibiz ve bu bizim için büyük bir memnuniyet kaynağı." dedi.

Mann, resmi temaslar kapsamında bulunduğu Ankara'da, AA muhabirinin, iki ülke ilişkileri ve Türkiye'deki temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mann, iki ülkenin etkileşim içinde olduğu birçok alan bulunduğunu, bunlarda oldukça etkili ve kapsamlı işbirliği yürüttüklerini söyledi."

Mann, eğitim, bilim ve teknoloji, kültür gibi alanlarda işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini aktararak, iki ülkenin "çok sağlam" ticari ilişkisi de olduğunu dile getirdi.

Türkiye ile Panama arasındaki ticaret hacminin oldukça kayda değer olduğu değerlendirmesini yapan Mann, bunun son dönemlerde artış gösterdiğini vurguladı.

Mann, Türk Hava Yolları'nın Panama'ya haftada 10 seferi olduğunu aktararak, "Bu, bizim için ilave bir avantaj ve büyük bir değer. İstanbul, Panamalılar ve Latin Amerikalılar için doğuya açılan bir giriş kapısı, aynı şekilde Panama da Türkler ile Doğu Avrupa ve Orta Asya'dan gelenler için Latin Amerika'ya açılan bir giriş kapısıdır. Dolayısıyla bunlar ikili ilişkilerimizin son derece olumlu yönleri." diye konuştu.

Türkiye ile Panama'nın uluslararası örgütlerde çok kapsamlı işbirliği içinde olduğunun altını çizen Mann, uluslararası örgütlerde daha fazla işbirliği için de geniş bir alan bulunduğuna işaret etti.

Mann, "(Türkiye-Panama) Bu ilişkinin mevcut durumundan son derece memnunuz. Bizim için son derece değerli bir ilişki. Türkiye'ye geldiğimizde ya da Türk yetkililerle temaslarda bulunduğumuzda, her zaman çok iyi karşılanmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye temasları

Türkiye ziyaretinin temel amacının, iki ülke arasında kültürel ve akademik değişimleri teşvik etmek olduğunu söyleyen Mann, Simon Bolivar'ın 1826'da Panama'da topladığı ve Latin Amerika ülkelerini birleştirmeyi amaçlayan tarihi "Anfiktiyonik Kongre"nin 200. yılının tanıtılmasının önemine işaret etti.

Mann, bunun hem Türkiye hem de Panama için önem taşıyan çok taraflılığın dünya genelinde güçlendirilmesine ivme kazandırmak açısından büyük bir fırsat olduğunu belirterek, ziyaret kapsamında bilim ve teknoloji, kültür, arkeoloji gibi alanlarda işbirliği girişimlerini takip etme fırsatı da bulduğunu vurguladı.

Güncel stratejik meseleler hakkında Türk yetkililer ile istişarelerde bulunduğunu aktaran Mann, bunun her zaman yararlı olduğu mesajını verdi.

Mann, Ankara'ya ilk defa geldiğini ve başkentin "çok cazip bir şehir" olduğunu, burada kendini evinde gibi hissettiğini belirterek, Türkiye hükümeti, Ankara halkı ve ülkesinin Ankara'daki diplomatik misyonuna teşekkürlerini sundu.