Mehmetçik ve Pakistan askerinden ortak tatbikat

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye- Pakistan Ortak Komando Tatbikatı'na (CİNNAH-2026) ilişkin paylaşım yaptı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Birlikte hazır, birlikte güçlü. Türkiye-Pakistan Ortak Komando Tatbikatı (CİNNAH-2026), Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında başarıyla icra edildi. Kahramanlarımız birlik ve beraberliğin gücünü tatbikatta üstün bir performansla sergiledi" denildi.

