BATU motorunun fabrika kabul testleri tamamlandı

Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye'nin milli ana muharebe tankı ALTAY için geliştirilen yerli BATU motorunun kabul testlerini başarıyla tamamladı. Motor, yüksek hareket kabiliyeti, düşük yakıt tüketimi ve zorlu iklim koşullarına uygunluk gibi özelliklerle dikkat çekiyor.

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde, Türkiye'nin milli ana muharebe tankı ALTAY için geliştirilen yerli BATU motorunun kabul testleri başarıyla tamamlandı.

SSB'den yapılan açıklamaya göre; 2018 yılında başlayan BATU motor geliştirme sürecinde, simülasyon, üretim ve test kabiliyetleri kazanılarak motorlar başarıyla geliştirildi ve testleri tamamlandı. ALTAY tankının yüksek hareket kabiliyetini karşılayacak şekilde tasarlanan BATU motoru, düşük yakıt tüketimi, uzun ömür, yüksek irtifa ve zorlu iklim koşullarına uygunluk gibi kriterlerde üstün performans gösteriyor. ALTAY tankının mobilitesini sağlayan BATU Güç Grubu; motor, transmisyon ve soğutma paketi bileşenlerinden oluşuyor. BATU motorunun hazır hale gelmesiyle birlikte, yerli transmisyonun kalifikasyonu öncelikli hedef haline geldi. Bu yöndeki çalışmalar devam ediyor.

'YENİ BİR BAŞLANGIÇ'

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, kabul faaliyetlerinin tamamlanması üzerine yaptığı yazılı değerlendirmede, "BATU motor, Türkiye'nin savunma sanayisinde ulaştığı mühendislik olgunluğunun ve stratejik vizyonunun ete kemiğe bürünmüş halidir. Bu motor yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş, ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığını sona erdirecek niteliktedir. ALTAY'ın hareket kabiliyetinin tam olarak yerlileştirilmesi için gerekli olan transmisyonun geliştirme faaliyetleri başarıyla devam etmektedir. Dolayısıyla biz bu başarıyı bir nihai nokta olarak değerlendirmiyor, yeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye idealini bir devlet politikası olarak sürdürmeye, bu kabiliyetleri her alana yaymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

