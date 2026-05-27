Haberler

Washington'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde, her yıl 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında gastronomi etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde, her yıl 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında gastronomi etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal'ın ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda düzenlenen etkinliğe, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik kapsamında çello ve kanundan oluşan "Duo Cello-Kanun" topluluğu sahne aldı.

Müzisyenler Sedef Erçetin ile Tahir Aydoğdu'nun "Bach'tan Aşık Veysel'e Uzun İnce Bir Yol" temalı dinletisinde, klasik Batı müziği ile Türk halk müziğinden eserler seslendirildi.

Program kapsamında katılımcılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla gönderdiği video mesajı izledi.

Etkinliğin ardından, islim kebabı, yaprak sarması ve baklava gibi Türk mutfağının seçkin lezzetleri misafirlerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım' sözlerine jet yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'na jet yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
'Affetmem' dediği Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Yarın kurultay kararı al, siyaseti bırakırım

"Affetmem" dediği isimden çağrı geldi: Yaparsan siyaseti bırakırım
Kurbanlık hayvana vicdanları sızlatan muamele! Görenler Bakan Çiftçi'yi etiketledi

Vicdana sığmayan görüntü! İzleyenler Bakan Çiftçi'yi etiketledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram namazında Acun Ilıcalı da eşlik etti

Erdoğan gazetecilere simit ikram ederken kameraya yansıdı
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar

Bayram sabahı ses getiren görüntü
Dorukhan Büyükışık dosyasında beyanlar birbirini tutmadı: Sigara paketi muamması

Dosyada ifadeler birbirini tutmadı: Sigara paketi muamması
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı

Bakan Gürlek'ten Fenerbahçe talimatı! Dosya yıllar sonra raftan iniyor