Washington'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde, her yıl 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında gastronomi etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal'ın ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda düzenlenen etkinliğe, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik kapsamında çello ve kanundan oluşan "Duo Cello-Kanun" topluluğu sahne aldı.

Müzisyenler Sedef Erçetin ile Tahir Aydoğdu'nun "Bach'tan Aşık Veysel'e Uzun İnce Bir Yol" temalı dinletisinde, klasik Batı müziği ile Türk halk müziğinden eserler seslendirildi.

Program kapsamında katılımcılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla gönderdiği video mesajı izledi.

Etkinliğin ardından, islim kebabı, yaprak sarması ve baklava gibi Türk mutfağının seçkin lezzetleri misafirlerin beğenisine sunuldu.