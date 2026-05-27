Okan Buruk sezonu Macaristan'da açıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kısa süreli tatilinin ardından yeniden çalışmalara başlıyor. Deneyimli hoca, hafta sonu Macaristan'ın yolunu tutacak ve PSG-Arsenal arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini tribünde takip edecek. Buruk, burada Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Kavukcu ile yeni sezon transfer planlamasına dair planlamayı hazırlayacak.

Yoğun geçen sezonun ardından dinlenmeye çekilen şampiyon Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk’un tatil maratonu sürüyor. 

OKAN BURUK SEZONUN YORGUNLUĞUNU ATIYOR

Ligin bitimiyle ilk olarak Marmaris'te yorgunluk atan 52 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, ardından ailesiyle birlikte soluğu Bodrum’da aldı. 

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİ İZLEYECEK

Tecrübeli teknik adamın tatili kısa süre içinde yerini dev bir futbol organizasyonuna bırakacak. Okan Buruk, hafta sonu oynanacak Paris Saint-Germain ile Arsenal arasındaki Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasını tribünden izlemek üzere Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye gidecek.

TRANSFER ZİRVESİ BUDAPEŞTE'DE KONUŞULACAK

Bu kritik yolculukta Okan Buruk'a Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Kavukcu da eşlik edecek. Budapeşte seyahati, sadece dev finali izlemekle sınırlı kalmayacak. İkili burada bir araya gelerek sarı-kırmızılı takımın yeni sezon transfer planlamasına son şeklini verecek. Bu görüşme sonrasında Belirlenen öncelikli isimler üzerinde transfer hamlelerinin hızlandırılması bekleniyor.

Cemre Yıldız
