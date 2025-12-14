Bayraktar Akıncı'dan Fırlatılan Tübitak Sage'nin Mühimmatları Hedefi Tam İsabetle Vurdu

(ANKARA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği BOZOK ve KAYI30 SİHA mühimmatlarımız, Bayraktar AKINCI'dan gerçekleştirilen test atışlarında hedefi tam isabetle imha etti" dedi.

Bayraktar AKINCI'dan fırlatılan TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği milli mühimmatlar, test atışlarında hedefi tam isabetle imha etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin SİHA ve mühimmat çeşitliliğinde dünya lideri olduğunu kaydederek, "TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği BOZOK ve KAYI30 SİHA mühimmatlarımız, Bayraktar AKINCI'dan gerçekleştirilen test atışlarında hedefi tam isabetle imha etti" ifadelerini kullandı.