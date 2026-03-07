Haberler

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Tarafından Kabul Edildi

Güncelleme:
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Suriye'deki durum ve bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi.

(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşerek Suriye'deki durum ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Büyükelçi Dr. Nuh Yılmaz, bugün Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Sn. Esad Hasan El-Şeybani tarafından kabul edildi. Görüşmede, Suriye'deki durum, bölgedeki gelişmeler, kurumlarımızın Suriye'ye yönelik faaliyetleri ve iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesi yolları ele alındı" ifadelerine yer verildi.

