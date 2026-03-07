Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Tarafından Kabul Edildi
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Suriye'deki durum ve bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi.
(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşerek Suriye'deki durum ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Büyükelçi Dr. Nuh Yılmaz, bugün Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Sn. Esad Hasan El-Şeybani tarafından kabul edildi. Görüşmede, Suriye'deki durum, bölgedeki gelişmeler, kurumlarımızın Suriye'ye yönelik faaliyetleri ve iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesi yolları ele alındı" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA