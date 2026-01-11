Haberler

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı El-Salih İle Bir Araya Geldi

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raed El-Salih ile acil durumlar ve afet yönetimi konularında iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raed El-Salih'i ziyaret etti. Görüşmede acil durumlar ve afet yönetimi ile ilgili hususlarda iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alındı.

Şam Büyükelçiliği'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, "Büyükelçi Dr. Nuh Yılmaz, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Sayın Raed El-Salih'i ziyaret etti. Görüşmede acil durumlar ve afet yönetimi bağlamındaki hususlarda işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alındı" ifadelerine yer verildi.

