Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, BM Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Cordone ile Görüştü

Güncelleme:
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, BM Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilci Yardımcılığı görevine atanan Claudio Cordone ile bir araya gelerek Suriye'deki güncel gelişmeler ve bölgesel konuları ele aldı.

(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilci Yardımcılığı görevine atanan Claudio Cordone ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, BM Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilci Yardımcısı görevine atanan Claudio Cordone ile Büyükelçilikte bir araya geldi.

Görüşmede Suriye'deki güncel gelişmeler ile bölgesel konuların ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA
