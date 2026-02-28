Haberler

ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nden Türk Vatandaşlarına Güvenlik Uyarısı

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, Suriye'deki Türk vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarısında bulundu. Bölgedeki son gelişmeler nedeniyle vatandaşların teyakkuzda olmaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri gerektiği belirtildi.

(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, Suriye'deki Türk vatandaşlarına yönelik, "Bölgedeki son gelişmeler çerçevesinde teyakkuzda olunması, Büyükelçiliğimiz tarafından yapılacak duyurular ile Suriye makamlarınca yayımlanan resmi açıklamaların yakından takip edilmesi önem arzetmektedir" açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ile İran'ın misilleme saldırılarının ardından Suriye'de bulunan Türk vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu. Büyükelçiliğin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Suriye'de ikamet eden değerli vatandaşlarımız, bölgedeki son gelişmeler çerçevesinde teyakkuzda olunması, Büyükelçiliğimiz tarafından yapılacak duyurular ile Suriye makamlarınca yayımlanan resmi açıklamaların yakından takip edilmesi önem arzetmektedir. Bu çerçevede, acil durumlarda +963 995 024 840 numaralı hattan Büyükelçiliğimize ve +963 951 455 100 numaralı hattan Halep Başkonsolosluğumuza ulaşılması mümkündür. Tüm vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA
