Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in saldırıları derhal durmalı
Suriye'nin geleceğinin konuşulduğu toplantıda mesajı çok net
Şam Büyükelçiliği'nden ilk fotoğraf geldi
İşte Türkiye'yi temsil edecek ana kadro
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Baas kaybedince CHP de mi kaybetmiş oldu
"Esad düşünce siz de mi kaybettiniz?"
CHP'li vekilden Meclis'te tabutlu eylem: Bu kadar korkacağınızı tahmin etmedim
CHP'li vekilin elindekini gören Bozdağ, hemen müdahale etti

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Faaliyetlerine Yeniden Başladı

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Faaliyetlerine Yeniden Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

12 yıl aradan sonra Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı göndere çekildi ve elçilik faaliyetleri yeniden başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni görevini tebliğ ettiği Burhan Köroğlu'nun maslahatgüzar olarak atanmasıyla büyükelçilik yeniden faaliyete geçti.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı göndere çekilerek 12 yıl aradan sonra elçilik faaliyetleri yeniden başladı.

Suriye'de 27 Kasım'da Halep'in batı kırsalında Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışmalara giren muhalifler, 8 Aralık'ta başkent Şam'da kontrolü sağlamış, ülkede 61 yıllık Baas rejimi devrilmişti.

2012 yılında faaliyetleri durdurulan Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı bugün göndere çekildi ve elçilik faaliyetleri yeniden başladı.

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, 12 Aralık'ta Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçi Köroğlu'na yeni görevini tebliğ etmişti.

Suriye'nin Şam kentinde diplomatik misyonların yoğunlaştığı Ravda Meyda yakınlarında bulunan Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş ancak 26 Mart 2012'de günlük faaliyetlerini durdurmuştu.

Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü.

Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu ise faaliyetlerine devam etmişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
img

Hiç gitmediği köye 10 milyon euro miras bıraktı
img

Şam'daki büyükelçilikte Türk bayrağı dalgalanıyor
img

Her yerini açıp kamera karşısına geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı
Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı! İşte karar
Eski başbakan, Esad'ın kaçmadan önceki son sözlerini anlattı
Esad'ın Rusya'ya kaçmadan önceki son sözleri
Uçakta olay çıkaran iş insanı görevden alındı
"Türkiye'yi satın alırım" diyen iş insanı görevden alındı
İran, Suriye'deki yeni hükümetten 30 milyar dolar istiyor
Komşu ülke, Suriye'deki yeni hükümetten borcunu istiyor
Franchise sistemine yatırım yapanlar kazandı! Yüzde 350 kâr yapan sektörler var
Yüzde 350 net kâr ediyorlar! Herkes o sektörü konuşuyor
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer

Son Dakika Haberleri

Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 15 Aralık noterler çalışıyor mu? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 14 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çığlık 5 katili kim? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Alanyaspor-Gaziantep FK Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! Sakaryaspor-Iğdırspor TRT Spor canlı izle! Sakaryaspor-Iğdırspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Ç.Rizespor-Konyaspor Bein Sports canlı yayın bilgileri neler?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.