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Türkiye'nin Pakistan'a Silah Gönderdiği İddiaları Yanıltıcı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Türkiye'nin Pakistan'a 6 uçak dolusu silah gönderdiği' iddialarının asılsız olduğunu açıkladı ve uçağın yakıt ikmaili için Pakistan'a indiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), " Türkiye'nin Pakistan'a 6 uçak dolusu silah gönderdiği" iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, ' Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah gönderdi' iddiası doğru değildir. Türkiye'den hareket eden bir nakliye uçağı yakıt ikmali sebebiyle Pakistan'a iniş yapmıştır. Ardından belirlenen rotasında hareketine devam etmiştir. Yetkili kişi ve kurumların açıklamaları dışında yapılan spekülatif haberlere itibar edilmemelidir."

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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