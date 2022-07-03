Türkiye'nin otomobili gece karanlığında görüntülendi! Yol tutuşu izleyenleri hayran bıraktı
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Türkiye'nin piyasa çıkarmaya hazırlandığı yerli otomobil TOGG, gece yarısı görüntülere yansıdı. Aracın yol tutuşu, izleyenleri adeta hayran bıraktı.
2023 yılı Mart ayı itibariyle artık daha sık rastlamaya başlayacağımız Türkiye'nin yerli otomobili Togg, gece yarısında yolda görüntülendi. TOGG'u kimin kullandığı bilinmezken, bu görüntünün sosyal medya paylaşılması heyecan yarattı.
YOL TUTUŞU HAYRAN BIRAKTI
Türkiye'nin yerli otomobilinin yol tutuşu ve manevra kabiliyeti ise izleyenleri adeta kendisine hayran bıraktı. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz tarafından görüntülenen TOGG, kamera kaydına girdikten saniyeler sonra hızlı şekilde gözden kayboldu.
MERAKLA BEKLENİYOR
TOGG'un banttan indirilip yollarla kavuşacağı tarih merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG'un 2022 yılının sonunda banttan indirileceğini ifade etmişti.
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