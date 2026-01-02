Haberler

Türkiye'deki müze ve ören yerlerini geçen yıl 33 milyon 129 bin 106 kişi ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılında Türkiye genelindeki müze ve ören yerlerinin toplamda 33 milyon 129 bin 106 kişi tarafından ziyaret edildiğini açıkladı. En çok ziyaret edilen müzeler arasında Efes, Hierapolis, Göreme, Zelve-Paşabağlar ve Galata Kulesi yer alıyor.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımda, "Türkiye'nin dört bir yanındaki müzelerimiz, 2025'te geçmişle bugünü buluşturan en güçlü kültür durakları olmaya devam etti. 33 milyon 129 bin 106 kişi müzelerimizi ziyaret etti." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl en çok ziyaret edilen ilk 5 müze ve ören yerlerini açıklayan Ersoy, 2 milyon 550 bin 458 kişinin Efes Ören Yeri'ni, 2 milyon 299 bin 914 kişinin Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri'ni, 1 milyon 184 bin 285 kişinin Göreme Ören Yeri'ni, 1 milyon 141 bin 219 kişinin Zelve-Paşabağlar Ören Yeri'ni ve 951 bin 338 kişinin Galata Kulesi'ni ziyaret ettiğini belirtti.

Ersoy, müzelerin öğrenme, keşfetme ve ortak hafızanın canlı tutulmasında önemli rol üstlendiğini, kültür hayatına yön vermeyi sürdürdüğünü dile getirerek, kültür, sanat ve turizm alanlarını güçlendiren adımlarla Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye devam edeceklerini kaydetti.

