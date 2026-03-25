Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Kayaoğlu, Malta Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sundu

Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Barkın Kayaoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Myriam Spiteri Debono'ya güven mektubunu sundu. Görüşmede, Türkiye-Malta ilişkilerinin güçlendirilmesi ve uluslararası gelişmelere dair diyalog önemi vurgulandı.

Malta Cumhurbaşkanlığından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Debono'nun bugün güven mektubunu sunmak üzere Türkiye'nin yeni Valetta Büyükelçisi Kayaoğlu'nu, başkent Valetta'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada, güven mektubu takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Debono ile Büyükelçi Kayaoğlu'nun, Malta ve Türkiye arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin nasıl daha da güçlendirilebileceğini görüştüğü belirtildi.

Uluslararası alandaki çalkantılı gelişmelere de değinildiği aktarılan açıklamada, Malta'nın da Türkiye'nin de diyalog ve kalıcı barıştan yana tek bir mesaj iletmede ön saflarda yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı, Malta halkı adına, Onkoloji Hastanesi'nde kanser tedavisinde kullanılan kimyasal maddenin istikrarlı bir şekilde temin edilmesini sağlayan Türkiye'nin diplomatik müdahalesine teşekkürlerini iletti." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir

İsrail tarih verdi! Trump ateşkes ilan ediyor
Son operasyonun perde arkasında Boğaz'daki VIP partiler var

İşte son operasyonun perde arkası! VIP partilerde fuhuş ve...

Yozgat'ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi

Evladını vahşice katleden annenin isteği mahkemeye damga vurdu
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe de ünlü rapçiden
Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti

Trump'ın gözünü diktiği ülkenin lideri koltuğundan oldu
Son operasyonun perde arkasında Boğaz'daki VIP partiler var

İşte son operasyonun perde arkası! VIP partilerde fuhuş ve...

Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı

Tansiyon düşmüyor: İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
Silikon maskeli saldırganlar zorla girdikleri evde kurşun yağdırdı: Anne ve oğlu yaralandı

"Polis" diyerek girdikleri evde vahşete kalkıştılar! Durumları ağır