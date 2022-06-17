Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi İpek, Danimarka Kraliçesi tarafından kabul edildi Danimarka'da görev süresi yakın zamanda sona erecek Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek, Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tarafından kabul edildi. Danimarka'da görev süresi yakın zamanda sona erecek Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek, Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tarafından kabul edildi. Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Büyükelçi İpek, Kraliçe'ye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iyi dileklerini iletti. İpek, görev süresi boyunca gördüğü misafirperverlikten ve Danimarka makamlarıyla iş birliğinden memnuniyetini dile getirdi. Kraliçe 2. Margrethe de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en iyi dileklerini sunduğunu ifade etti. İpek, Kraliçe'ye Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlanan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabının prestij nüshasını takdim etti. AA / Muhammet Tarhan - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Kenan İpek Danimarka Türkiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi İpek, Danimarka Kraliçesi tarafından kabul edildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.