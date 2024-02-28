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Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi güncelleniyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi güncellenmesi için çalışmalar başlatıldı. "Devletin gizli anayasası" olarak nitelendirilen ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'yle ilgili bakanlıklardan ve ilgili kuruluşlardan görüşler alınmaya başlandı.

Devletin "gizli anayasası" olarak nitelendirilen ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin güncellenmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından talimat verildi. Harekete geçen Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği bakanlıklardan ve ilgili kuruluşlardan görüş almaya başladı.

NİSANDAKİ MGK'DA ELE ALINACAK

Çalışmaların ardından konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında, nisan ayının başında yapılması planlanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, içeriği itibarıyla devletin iç ve dış tehdit algılamalarını madde madde ortaya koyan bir belge niteliğini taşıyor. Belge, tehditteki değişikliklere göre belirli aralıklarla Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında güncelleniyor.

EN SON 2019'DA GÜNCELLENDİ

Milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacıyla Milli Güvenlik Kurulunun belirlediği görüşler dahilinde iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi son olarak 30 Eylül 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınmıştı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada konuyla ilgili "Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin milli güvenliğimize yönelik tesirlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur." ifadesine yer verilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

Kara_kalem:

IPHONE TELEFON İŞLETİM SİSTEMİ GİBİ SÜREKLİ GÜNCELLEME ..??

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