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Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Şen: "Mısır ile dış ticaret hacmimizde artış yaşanması öngörülüyor"

Güncel Haberler

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Mısır ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin artmasını öngördüklerini söyledi.

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Mısır ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin artmasını öngördüklerini söyledi.

Türk ve Mısırlı iş adamları, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Kahire'de düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Mısır'ın ev sahipliği yaptığı B2B toplantısına Türk şirketlerini temsil eden yaklaşık 50 Türk iş adamı, Mısır şirketlerini temsilen de yaklaşık 450 Mısırlı iş adamı iştirak etti.

Kaynak: AA / Adam Abdullftah - Güncel

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