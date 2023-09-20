Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi, ilk Türk havacılık şehitlerinin anıtını ziyaret etti
Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, 27 Şubat 1914'te hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk hava şehitleri Yüzbaşı Fethi Bey ve Üsteğmen Sadık Bey hatırasına Taberiye Gölü yakınlarında dikilen anıtı ziyaret etti.
Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, 27 Şubat 1914'te hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk hava şehitleri Yüzbaşı Fethi Bey ve Üsteğmen Sadık Bey hatırasına Taberiye Gölü yakınlarında dikilen anıtı ziyaret etti.
Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Torunlar, Türkiye'nin ilk hava şehitlerinin hatırasına Taberiye Gölü yakınlarında dikilen Türk bayrağının dalgalandığı anıta çelenk bıraktı.
Aynı şekilde İsrail Hava Kuvvetleri de anıtın üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Güncel