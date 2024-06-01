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Türkiye'nin Irak Büyükelçiliği'ne Anıl Bora İnan atandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye'nin Irak Büyükelçiliği'ne Anıl Bora İnan atanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Hakkı Şekerbay ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Turhan görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'nin yeni sayısında yer aldı. Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Türkiye'nin Irak Büyükelçiliği'ne, Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Anıl Bora İnan atanırken 2 bürokrat görevden alındı.

ERDOĞAN 2 BÜROKRATI GÖREVDEN ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Çalışma Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Hakkı Şekerbay ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Turhan'ı görevden aldı.

IRAK BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE ATAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Anıl Bora İnan'ı ise Türkiye'nin Irak Büyükelçisi olarak görevlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi müfettişleri Abdurrahman Sağlam, Ayşe Savan Özkurt, Gökhan Yıldız, Sevim Aslan ve Fatih Dündar, vergi başmüfettişliğine atandı.

Kaynak: Haberler.com / Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ulaştırma ve altyapı bakanlığı Türkiye Irak Güncel Haberler

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