Türkiye'nin İlk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı Fırlatıldı

ANKARA'DAN DA TAKİP EDİLDİ

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın 14 gün sürecek olan uzay macerası Türkiye saati ile 00.49 itibarı ile başladı. SpaceX firmasına ait Dragon kapsülünü Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak olan Falcon 9 roketi, canlı yayınlanan geri sayımın ardından fırlatıldı. ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen fırlatma işlemiyle Ax-3 misyonunun üyesi olan Gezeravcı, Türkiye'nin ilk astronotu unvanını aldı. Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Dragon kapsülünün 20 Ocak TSİ 13: 15'te uluslararası uzay istasyonuna kenetlenmesi bekleniyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu roketin fırlatılma anı, Kızılay Meydanı'na kurulan dev ekranlarda vatandaşlar tarafından takip edildi.

FIRLATMA ANI HEYECANLA İZLENDİ

Fırlatma anını takip edebilmek için aileleri ve yakınlarıyla birlikte Kızılay Meydanı'na gelen çocuklar, o anları heyecanla izledi. Uzay yolculuğun tarihi bir an olduğunu dile getiren vatandaşlar, gururlu olduklarını ifade etti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayıp Birinci ise Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştireceği deneylerden bahsetti. Gezeravcı'nın gerçekleştireceği deneylerde bağışıklık sisteminin yer çekimsiz ortamda nasıl etkilendiği ve hücrelerin nasıl davrandığı ile ilgili deneyler yapılacağını anlatan Birinci, bu yolculuğun Türkiye'ye çok şey katacağını belirtti.

Samet ÖKSÜZ- Taha AYHAN/ ANKARA,