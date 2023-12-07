Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Kocaeli'den ayrıldı

İZMİT Körfezi'nde bir hafta önce vatandaşların ziyaretine açılan ve yoğun ilgi gören Türkiye'nin ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, Kocaeli'nden ayrıldı.

İZMİT Körfezi'nde bir hafta önce vatandaşların ziyaretine açılan ve yoğun ilgi gören Türkiye'nin ilk silahlı insansız hava aracı ( Siha ) gemisi TCG Anadolu, Kocaeli'nden ayrıldı.

Türkiye'nin ilk SİHA ve en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, 30 Kasım'da İzmit Körfezi'nde vatandaşların ziyaretine açıldı. TCG Anadolu'ya vatandaşların ulaşımı 1 hafta boyunca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin deniz araçlarıyla sağlandı. Soğuk havaya rağmen uzun kuyrukların oluştuğu ziyaret kapsamında Kocaeli ve çevre illerden gelenler TCG Anadolu'yu gezdi.

Yoğun ilgi gören TGC Anadolu, programın tamamlanmasının ardından Kocaeli'den ayrıldı.