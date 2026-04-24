Haberler

Türkiye'nin ilk hızlı treni saatte 225 kilometre hıza ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk hızlı treninin dinamik fren testlerinin ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaştığını bildirdi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından yerli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk hızlı treninin test süreçlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye'nin ilk hızlı trenini üretiminin tamamlanmasının ardından test sürüşleri için raylara indirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, dinamik yol testlerinin başarıyla devam ettiğini kaydetti. Hızlı trenin kritik testlerinden biri olan dinamik fren testlerinde önemli bir başarıya imza attıklarını duyuran Bakan Uraloğlu, "Yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye'nin ilk hızlı treni dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaştı. Hızlı trenimiz testlerin en kritik aşamasını iki gün gibi kısa bir sürede geçerek mühendisliğimizin ve işçiliğimizin teknolojik yetkinliğini kanıtladı, önemli bir başarıya imza attı" dedi.

'DİNAMİK FREN TESTLERİMİZ DEVAM EDİYOR'

Test süreçlerinin tamamlanması ile hızlı trenin saatte 225 kilometre işletme hızıyla Türkiye'nin hızlı tren hatlarında hizmet vereceğini ifade eden Uraloğlu, "Ülkemizin ilk hızlı treninin henüz yolun başında sergilediği bu performans, yerli teknolojilerimizin geldiği noktayı gösteren önemli bir milattır. Dinamik fren testlerimiz şu an Mithatpaşa-Bilecik hattımızda devam ediyor. Buradaki süreçlerin ardından ülkemizdeki diğer hızlı tren hatlarında test süreçlerini gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

