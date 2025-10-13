Türkiye'nin İlk Girişimsel MR Araştırma Enstitüsü Açıldı

Türkiye'nin girişimsel MR alanındaki ilk araştırma enstitüsü olan ve sağlık teknolojilerinde yenilikçi çözümlerin geliştirileceği Ankara Üniversitesi Girişimsel MR Klinik AR-GE Enstitüsü (GİMRE) açıldı.

Ankara Üniversitesinin açıklamasına göre, bugün Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının desteğiyle İbn-i Sina Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi içerisinde kurulan GİMRE'nin açılışı yapıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, enstitünün açılışı töreninde yaptığı konuşmada, insan sağlığına hizmet edecek güzel bir yatırımın açılışına şahitlik ettiklerini belirterek, hizmetin bütün insanlık için hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel de Yatırım Programı'na 2023'te alınan Girişimsel MR Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi ile İbn-i Sina Hastanesi bünyesinde klinik araştırmanın yanı sıra, sağlık hizmeti sunumuna da katkı verecek bir yapının oluşturulmasının amaçlandığını ifade etti.

Proje kapsamında yapılan 218 milyon liralık yatırımla, hastane içinde bir inme merkezi oluşturulmasına yönelik tadil işleriyle merkez faaliyetlerinde kullanılacak cihaz altyapısını desteklediklerini aktaran Şenel, GİMRE'nin, güncel teknolojiye sahip ultrason, MR, BT cihazları, görüntü analiz sistemleri, anjiyografi ve girişimsel radyoloji simülasyon laboratuvarlarıyla donatıldığını kaydetti.

Şenel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sağlık hizmeti sunumu, tıp eğitimi ve araştırmalarıyla Türkiye'de sağlık alanında bilimsel ilerlemelerde öncü rol oynayan İbn-i Sina Hastanesi bünyesinde oluşturulan GİMRE'nin, tanı-tedavi süreçlerine vereceği katkının yanı sıra, inme araştırmalarına hız kazandırmak ve elde edilecek çıktıların klinik olarak uygulanması, girişimsel MR cihazlarının ve yöntemlerinin geliştirilmesi ve araştırma yapmak isteyen bilim insanlarına uygulamalı eğitim olanaklarının sağlanması gibi konularda da önemli bir AR-GE merkezi olarak faaliyet göstererek, geliştirilecek cihaz ve yöntemlerin üretim aşaması sürecine taşımasında önemli bir rol üstleneceğini düşünmekteyiz."

Şenel, GİMRE'nin farklı disiplinlerden gelen akademisyen, mühendis, doktor ile sektör profesyonellerinin ortak araştırma projeleri geliştirip uygulayabileceği, yenilikçi çözümler ve ileri teknolojiler geliştirebileceği bir araştırma, geliştirme ortamı sunarak, AR-GE faaliyetleri ve insan gücüne fayda sağlayacağı vurguladı.

"Şu anda ülkemizde bu özelliklere haiz merkez yok"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da enstitünün Türkiye'deki bütün akademisyenlerle çok yakın çalışacağını belirtti.

Enstitünün, üniversitenin en gözde mekanlarından birisi olacağının altını çizen Ünüvar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Girişimsel MR Klinik AR-GE Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Oktay Algın ise Girişimsel MR teknolojisinin tıbbın kalbine dokunacak bir teknoloji olduğunu vurguladı.

Bu teknolojiyle hastalara en az zarar vererek, yeni yöntemlerle kişiselleştirilmiş tedaviler yapılmasının amaçlandığını aktaran Algın, "Şu anda ülkemizde bu özelliklere haiz merkez yok. Yurt dışında ise birkaç merkezde var." ifadelerini kullandı.