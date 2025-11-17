Türkiye'nin İlk Çevrim İçi Otizm Eğitim Platformu: SOBEP Lansmanı Yapıldı

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı, Türkiye'nin ilk çevrim içi otizm eğitim müfredatı olan SOBE Eğitim Platformu'nu (SOBEP) kullanıma sundu.

SOBE tarafından yapılan yazılı açıklamada, platformda 2 binden fazla program, 17 öğretim yöntemi ve 70 modül bulunduğu, sistemin yurt içi ve dışında 18 kurumda 1900 öğrenci tarafından kullanıldığı belirtildi.

SOBEP'in anlık performans takibi, bireyselleştirilmiş planlama ve ailelerin süreci mobil cihazlardan izleyebilmesi gibi özellikleriyle eğitimde şeffaflık sağladığı ifade edilen açıklamada, rehberlik birimine yönelik dijital test uygulama alanının da geliştirildiği, platformun otizm eğitiminde standartları yükseltmeyi hedeflediği aktarıldı.