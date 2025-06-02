Türkiye'nin İlk Astronotu Öğrencilerle Uzay Yolculuğunu Paylaştı

Türkiye'nin İlk Astronotu Öğrencilerle Uzay Yolculuğunu Paylaştı
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Alper Gezeravcı, Mersin'in Silifke ilçesindeki Kargıcak İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilere uzay yolculuğu deneyimlerini anlattı ve hayallerinin peşinden koşmalarını vurguladı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Mersin'in Silifke ilçesinde öğrencilere uzay yolculuğunu anlattı.

Gezeravcı, Kargıcak İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen programda, uzayda yaşadığı tecrübeleri öğrencilerle paylaştı.

Çocuklara hayallerinden asla vazgeçmemeleri gerektiğini vurgulayan Gezeravcı, kendi uzay yolculuğu sürecinden örnekler vererek, azmin, disiplinin ve bilimin insanı nasıl zirveye taşıyabileceğini anlattı.

Öğrencilerle sohbet eden Gezeravcı, soruları yanıtladı.

Öğrencilere hazırlanan hediyeleri dağıtan Gezeravcı'ya anne ve babası da eşlik etti.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
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