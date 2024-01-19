Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzaya yolculuğa başladı

'YENİ NESLE İLHAM KAYNAĞI OLDU'

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, beraberinde 3 astronot ile birlikte uzay yolculuğu TSİ 00.49'da başladı. Bu tarihi yolculuk, Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi Gezeravcı'nın memleketi Mersin'de de heyecanla takip edildi. Uzay yolculuğunu vatandaşlarla birlikte takip eden Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Çok gururlu bir an. Beklerken de o anı izlerken de çok heyecanlandık. Bu heyecanı, eminim ki Türkiye'deki 85 milyon vatandaşımız ekranları başında izleyerek yaşadı. Bu meydanı binlerce hemşerimiz doldurdu. Bunların arasında çocuklarımız, gençlerimiz de vardı. Yeni nesil, teknolojiye meraklı. İlimizden uzaya yolculuk yapan birisinin çıkması, gençlerimizde müthiş bir heyecan ve istek oluşturdu. Alper kardeşimiz bu yönüyle bir örnek, bir model teşkil ediyor. Onlar için ilham kaynağı oldu" dedi.

'TARİF EDİLEMEZ ANLAR YAŞADIK'

Fırlatma anını heyecanla takip eden Alper Gezeravcı'nın halası Gülizar Gezeravcı ise "Çok gurur duyduk, çok heyecanlandık. Tarif edilemez anlar yaşadık. İnşallah sağ salim gidip gelir" diye konuştu.

Alper Gezeravcı'nın amcası Eşref Gezeravcı da fırlatma anının heyecanla takip ettiklerini söyledi.

Mustafa ERCAN- Soner AYDIN/ MERSİN,