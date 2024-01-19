Üye Girişi
Haberler

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzaya yolculuğa başladı

Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, beraberinde 3 astronot ile birlikte uzay yolculuğuna başladı. Gezeravcı'nın memleketi Mersin'de heyecanla takip edilen bu tarihi yolculuk, yeni nesle ilham kaynağı oldu.

'YENİ NESLE İLHAM KAYNAĞI OLDU'

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, beraberinde 3 astronot ile birlikte uzay yolculuğu TSİ 00.49'da başladı. Bu tarihi yolculuk, Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi Gezeravcı'nın memleketi Mersin'de de heyecanla takip edildi. Uzay yolculuğunu vatandaşlarla birlikte takip eden Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Çok gururlu bir an. Beklerken de o anı izlerken de çok heyecanlandık. Bu heyecanı, eminim ki Türkiye'deki 85 milyon vatandaşımız ekranları başında izleyerek yaşadı. Bu meydanı binlerce hemşerimiz doldurdu. Bunların arasında çocuklarımız, gençlerimiz de vardı. Yeni nesil, teknolojiye meraklı. İlimizden uzaya yolculuk yapan birisinin çıkması, gençlerimizde müthiş bir heyecan ve istek oluşturdu. Alper kardeşimiz bu yönüyle bir örnek, bir model teşkil ediyor. Onlar için ilham kaynağı oldu" dedi.

'TARİF EDİLEMEZ ANLAR YAŞADIK'

Fırlatma anını heyecanla takip eden Alper Gezeravcı'nın halası Gülizar Gezeravcı ise "Çok gurur duyduk, çok heyecanlandık. Tarif edilemez anlar yaşadık. İnşallah sağ salim gidip gelir" diye konuştu.

Alper Gezeravcı'nın amcası Eşref Gezeravcı da fırlatma anının heyecanla takip ettiklerini söyledi.

Mustafa ERCAN- Soner AYDIN/ MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alper Gezeravcı Türkiye Mersin Uzay Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Alper Gezeravcı asker mi? Alper Gezeravcı hangi lise, hangi üniversite mezunu? Suriye uzaya gitti mi, uzaya çıkan Suriyeli var mı? Muhammed Ahmed Faris kimdir? Alper Gezeravcı ne zaman dönecek? Astronotlar ne zaman dönecek? Kayseri'de Deprem mi oldu? 19 Ocak Cuma Kayseri'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 19 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 19 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 19 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 19 Ocak 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 19 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 22 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 19 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 19 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Türk astronot Alper Gezeravcı uzay mekiği hızı ne kadar? Spacex kimin? SpaceX uzay yolculuğu ücreti ne kadar? 19 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title