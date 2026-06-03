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Astronot Alper Gezeravcı, Osmaniye'de öğrencilerle buluştu

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşide ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle bir araya gelerek uzay görevi ve başarı hikayeleri hakkında konuştu.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Osmaniye'de düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

Gezeravcı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla yapılan söyleşide, Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevinin gençlere ilham olması için icra edildiğini söyledi.

Türkiye'nin uzaya insan gönderen 22'nci ülke olduğunu dile getiren Gezeravcı, şöyle konuştu:

"Buraya size içi boş motivasyonlar enjekte etmeye gelmedik. Tam aksine belki gözümüzden kaçmış olabilecek, Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatlarının elinden çıkmış daha nice başarı hikayelerini, sizlerin bilgisine, dikkatine arz ederek aradığınız motivasyon ve umut kaynağının masalsı yurt dışı diyarlarda olmadığını, bu topraklarda mevcut olduğunu aktarmaya geldik."

Gezeravcı, "Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatlarının hiç mütevazı olmasına gerek yok. Bünyelerinde taşıdıkları o muhteşem pratik zekayla devletinin iradesinin olduğu her alanda yollarının açık olduğunun, artık başka ülkelerin çocuklarına ait olduğu gerekçesiyle vazgeçmek zorunda kalacakları hiçbir hayal olmadığının ispatı olan bir görevdi bu." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Gezeravcı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman
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