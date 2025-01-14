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Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Öğrencilerle Uzay Deneyimlerini Paylaştı

Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Öğrencilerle Uzay Deneyimlerini Paylaştı
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Düzce'de lise öğrencileriyle bir araya gelerek uzay yolculuğu sürecini ve Türkiye'nin uzay programını anlattı. Gezeravcı, Türk bilim insanlarının uzayda gerçekleştirdiği özgün deneylerin önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Düzce'de lise öğrencileriyle bir araya gelerek, uzay yolculuğundaki süreci ve deneyimlerini paylaştı.

Gezeravcı, Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen programda, Türkiye Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonu hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin uzay serüveninin detaylarını paylaşan Gezeravcı, ülkenin yetiştirdiği bilim insanlarının ortaya koyduğu, alanında özgün 13 deneyi alınlarının akıyla tamamladıklarını söyledi.

Gezeravcı, bu deneylerin önemine dikkati çekerek, "Bu ülkenin bilim insanlarının emeğiyle ortaya koyduğu deneyleri gerçekleştirerek, onlarca yıldır yine ülkemizin yüksek kapasiteli bilim insanlarının emsalleriyle yarış içinde olduklarında maruz kaldıkları asimetrik rekabeti bertaraf edecek şekilde onların deneylerini uzayda gerçekleştirdik." dedi.

Türkiye'nin evlatlarının, gelişmiş başka ülkelerin çocuklarından potansiyel olarak hiçbir eksiğinin bulunmadığını vurgulayan Gezeravcı, şöyle konuştu:

"Tarihinde büyük başarılara imza atmış, uzay tarihine damga vurmuş ülkenin evlatlarıyız. Damarlarınızdaki asil kanın potansiyelini kimsenin küçümsemesine ve yapabileceğiniz işlerdeki o öz güveninizi kimsenin yaftalamasına izin vermeyin. Bugün dünyada milyarlarca insan bu kadar adım atarken, bir anne ve babanın hayatındaki en değerli adımı, evladının bu hayatta attığı ilk adım. Bu da Türk evladının uzayda attığı ilk adımdı. Hepimize hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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