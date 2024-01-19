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Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı'nın Uzay Yolculuğu Taksim'de Takip Edildi

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ABD'den fırlatılan roketle Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolculuğu, Taksim'de kurulan çadırdan takip edildi. Gezeravcı ve diğer astronotlar, ISS'de 14 günlük bir görev gerçekleştirecek.

TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu roketin ABD'nin Florida eyaletinde bulunan  Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılma anları vatandaşlar tarafından Taksim'de kurulan çadırdan takip edildi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolculuğu, 00.49'da başladı. ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nde düzenlenen fırlatma töreni, vatandaşlar tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Taksim Meydanı'na kurulan çadırdan takip edildi. Taksim'de kurulan çadırda, fırlatma törenini takip edenler arasında İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Gezeravcı'nın serüveni bir video ile tanıtıldıktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)'nda gerçekleştirilecek çalışmalardan bahsedildi. Gezeravcı ile birlikte ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt'ın yer aldığı Falcon 9 isimli roketin başarılı bir şekilde fırlatılmasıyla uzay yolculuğu başladı. Falcon 9 roketi, SpaceX Dragon uzay aracıyla birleşecek ve yörüngedeki Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidecek. 4 kişilik mürettebat, ISS'de 14 günlük bir görev gerçekleştirecek. "Message" bilim misyonunun da yer aldığı 13 farklı bilimsel deneye imza atılacak.

"UZAY MİSYONU BİLİM DÜNYASINA ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAK"

ABD'den bağlantı ile mesajlarını ileten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Aziz Türk Milletinin her bir ferdini selamlıyorum. Millet olmak acı ve kederde bir olmak gibi sevinç, heyecan ve coşkuda da bir ve beraber olabilmektir. İşte şimdi tarihi bir gururu hep birlikte yaşıyoruz. Kalbimiz Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile atıyor. Milli gururumuz Alper Gezeravcı'nın uzay aracıyla yapacağı yolculuk ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca gerçekleştirecekleri uzay misyonu bilim dünyasına önemli katkılar sunacak" dedi.

"AY YILDIZIMIZ UZAYDA BULUNACAK"

T3 Vakfı Üyesi Yiğithan Mangır, "Türkiye yüzyılında gerçekten çok önemli bir adımdı. İlk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı şimdi uzayda. Hep birlikte roketin uzaya fırlatılışını izledik. Gerçekten tarihi bir andı. Bununla birlikte mutlaka Türkiye'de ilerleyen süreçte kendi uzay mekiğimizle kendi astronotlarımızı daha fazla uzaya göndereceğiz. Ay yıldızımız uzayda da bulunacak. Teknofest kuşağıyla çalışmalar son hızıyla devam edecek" dedi.

"UMARIM DAHA FAZLASINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Kevser Yörük, "Çok heyecanlıydık. Hep uzaya gitme hayalini kurduğumuz şeyi bugün yaşıyoruz. Hem Türkiye hem de bizim için bir adım olacak. Olanak sağlamak amacıyla yapılan projeler çok önemliydi umarım daha fazlasını gerçekleştireceğiz. Kendi uzay araçlarını gönderdiğimiz güzel bir Türkiye yılı bizleri bekliyor" sözlerini kullandı.

"TARİHİ ANA TANIKLIK ETMEK MUTLULUK VERİCİYDİ"

Edanur Yavuz ise, "Biz çok heyecanlıydık. Burada az sayıda kişiyle tarihi ana tanık olmak çok mutluluk vericiydi. Aynı şekilde şu anda yalnızca bir Türk gönderildi ama biz yüzlerce Türk'ümüzü yine aynı şekilde uzaya göndermenin mutluluğunu yaşayacağız. Yüzlerce Türk'ün umudunu yeşertecek olan bir olay oldu. O nedenle çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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