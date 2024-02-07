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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ISS'den ayrıldı

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldı. Gezeravcı'nın ISS'deki görevi sona erdi ve dünyaya dönüş yolculuğu başladı.

TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldı.

Alper Gezeravcı'nın ISS'deki görevi sona erdi. Gezeravcı ile birlikte 4 astronot, yapılan hazırlıkların ardından ISS'den Dragon kapsülüne geçti. Hazırlıkların ardından kapsülün kapıları kapatıldı. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından ISS'den ayrılma gerçekleşti ve Gezeravcı'nın dünyaya yolculuğu başladı. Kapsülün, 48 saat sürmesi öngörülen yolculuğun ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida açıklarında okyanusa inmesi bekleniyor.

BAKAN KACIR: ADAM DÖNÜYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yolculukla ilgili sosyal medya hesabından 'Adam dönüyor' notuyla paylaşım yaptı. Kacır, "Alper Gezeravcı, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirdi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bilim insanları tarafından hazırlanan 13 bilimsel deneyi tamamladı. Türk gençliği ve gelecek nesiller için ilham kaynağı oldu" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise "Gezeravcı ve mürettebatı, 2 gün sürecek uzun yolculuk sonunda 9 Şubat 2024 Cuma günü Türkiye saati ile 16.30'da Dünya'ya inecek. Bu yolculuk, Dragon kapsülünün şu ana kadar yaptığı en uzun transfer süresi olarak rekor kıracak" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alper Gezeravcı Türkiye Uzay Teknoloji Güncel Haberler

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