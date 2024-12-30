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Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı'dan Öğrencilere Uzay Yolculuğu Anlatımı

Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı'dan Öğrencilere Uzay Yolculuğu Anlatımı
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğu sürecini ve Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nı tanıttı. Gezeravcı, gençlerin özgüvenini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki süreci anlattı.

Gezeravcı, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda öğrencilere, Türkiye Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonu hakkında bilgi verdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk insanlı uzay misyonunu, bir Türk'ün gidip orada 22 gün macera yaşaması için gerçekleştirmediğini dile getiren Gezeravcı, "Bu görev dünyanın en zorlu jeofizik konumlarından birinde yüzyıllardır ayakta kalabilmeyi başarmış bir ülkenin evlatlarının sürekli yaftalanmaya çalışılan öz güvenlerini hak ettikleri şekilde ayağa kaldırabilmesi için gerçekleştirdiği bir görev." dedi.

Gezeravcı, Türkiye'nin ilk uzaya giden astronotu olduğu için gururlu olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin her yerini ziyaret ederek bilgi ve birikimlerini öğrencilerle paylaştığını söyledi.

Türkiye'de 81 ilde gençlerle bir araya geleceklerini anlatan Gezeravcı, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, devletimizin güçlü iradesiyle icra etmiş olduğumuz Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu bu işin hitap edeceği asıl kitle olan genç kardeşlerimize anlatıyorum. Ülkemizin güçlü iradesinin, geleceğimizin teminatı olan bu genç kardeşlerimize sirayet etmesi, onların haklı öz güvenlerini ayağa kaldırmalarına vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.

Programa, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program sonunda Gezeravcı, öğrencilerin soruları da yanıtladı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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