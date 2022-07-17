Türkiye'nin Favori Emojileri Belli Oldu: "Kahkahaya Boğulan Emoji, Gözetleyen Surat Emojisi ve Kalp Eller Emojisi" - Haberler

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Türkiye'nin Favori Emojileri Belli Oldu: "Kahkahaya Boğulan Emoji, Gözetleyen Surat Emojisi ve Kalp Eller Emojisi"

ANKA - Güncel
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Türkiye'nin Favori Emojileri Belli Oldu: 'Kahkahaya Boğulan Emoji, Gözetleyen Surat Emojisi ve Kalp Eller Emojisi'

Meta Inc, Dünya Emoji Günü’nde, Türkiye’de Facebook gönderilerinde ve Instagram biyografilerinde en çok kullanılan emojileri paylaştı. Buna göre, gönderilerde en çok kahkahaya boğulan, gözetleyen surat ve kalp eller emojileri kullanıldı.

Meta Inc, Dünya Emoji Günü'nde, Türkiye'de Facebook gönderilerinde ve Instagram biyografilerinde en çok kullanılan emojileri paylaştı. Buna göre, gönderilerde en çok kahkahaya boğulan, gözetleyen surat ve kalp eller emojileri kullanıldı.

Eski ismiyle Facebook Inc. olan Meta Inc., Dünya Emoji Günü'nde Türkiye'de en çok kullanılan emojileri paylaştı. Buna göre, son üç aydaki gönderilere bakıldığında, Türkiye'de Facebook gönderilerinde en çok kahkahaya boğulan, gözetleyen surat ve kalp eller emojileri kullanıldı.

Instagram profillerinde ise en çok kullanılan spor ile ilgili emojiler futbol, basketbol ve voleybol topu, boks eldivenleri ile yüzen insan emojisi oldu.

Facebook gönderilerinde ve yorumlarında kullanılan yiyecek içecek emojileri arasında ilk sırada yer alan doğum günü pastası, sıcak içecek ve çikolata emojileri oldu.

ANKA / Güncel

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