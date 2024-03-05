Çad Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Büyükelçisini Kabul Etti

PORT Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız, dört yıllık görev süresinin bitiminde Çad Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edildi.

İtno, Büyükelçi Kaygısız'a 1. Derece Ulusal Çad Liyakat Madalyası'nı taktı ve beratını tevdi etti.

Çad-Türkiye ilişkilerinin ulaştığı düzeyden duyduğu memnuniyeti dile getiren İtno, görev süresi boyunca Çad-Türkiye ilişkilerine verdiği katkı için Kaygısız'a teşekkür etti.

İtno, Kaygısız'dan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çad-Türkiye ilişkilerine destek veren Türk makamlarına en iyi dileklerini iletmesini rica etti.