Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi açıklandı! İlk sırada Şişli, ikinci sırada Çankaya var

Sanayi Bakanlığı tarafından Türkiye'nin en gelişmiş ilçelerini belirlemek adına bir çalışma gerçekleştirildi. Bakanlığın çalışmasında POS cihazı sayısı, ev fiyatları, eğitim düzeyi, kişi başına hekim sayısı ve pasaport sahipliği dikkate alındı.

EN GELİŞMİŞ İLÇE ŞİŞLİ

Bakanlığın çalışmasına göre Türkiye'nin en gelişmiş ilçesi Şişli seçildi. Bu ilçeyi sırasıyla Çankaya, Beşiktaş, Kadıköy, Yenimahalle, Bakırköy, Fatih, Nilüfer, Ataşehir ve Başakşehir takip etti.

ANADOLU'DAN SADECE ANKARA VE BURSA LİSTEDE

En gelişmiş ilçeler listesinde İstanbul'un ağırlığı olduğu görülürken, listeye Anadolu'daki illerimizden sadece Ankara'dan Yenimahalle ve Bursa'dan Nilüfer ilçesi dahil oldu. İzmir ve Kocaeli gibi diğer büyük illerimizin listede yer almaması da şaşkınlık yarattı.