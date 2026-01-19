Haberler

DMM: Türkiye'nin desteği ile Suriye ordusu tarafından DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakıldığı iddiası asılsızdır

Güncelleme:
İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin desteği ile Suriye ordusunun DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığı iddialarını yalanladı ve bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

DMM tarafından sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Suriye'de yaşanan süreçte Türkiye'nin desteği ile Suriye ordusu tarafından DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakıldığı iddiası tamamen asılsızdır. DEAŞ'a karşı bölgede en güçlü mücadeleyi veren ve DEAŞ terör örgütüne bugüne kadar en büyük darbeyi vuran ülkenin Türkiye olduğu bilinen açık bir gerçektir. Kamuoyunun ve asırlardır aynı coğrafyayı, birçok müşterek değeri paylaştığımız dost, kardeş ve komşularımızın bu tarz asılsız iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
