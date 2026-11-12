Türkiye'nin de olduğu 53 ülke ve kuruluş Gazze için İsrail'den hesap sorulmasını istedi

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Türkiye'nin aralarında olduğu 53 ülke ve kuruluş, Gazze'ye insani yardımın erişimine derhal izin verilmesi ve İsrail saldırılarından hesap sorulması çağrısı yaptı

Kaynak: AA