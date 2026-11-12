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Türkiye'nin de olduğu 53 ülke ve kuruluş Gazze için İsrail'den hesap sorulmasını istedi

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Türkiye'nin aralarında olduğu 53 ülke ve kuruluş, Gazze'ye insani yardımın erişimine derhal izin verilmesi çağrısında bulundu. Aynı açıklamada İsrail saldırılarından hesap sorulması da istendi.

Türkiye'nin aralarında olduğu 53 ülke ve kuruluş, Gazze'ye insani yardımın erişimine derhal izin verilmesi ve İsrail saldırılarından hesap sorulması çağrısı yaptı

Kaynak: AA
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