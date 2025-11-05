Haberler

Türkiye'nin Coğrafi İşaretli Ürünleri Artıyor

Türkiye'nin Coğrafi İşaretli Ürünleri Artıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hatay kaytaz böreği ve Gaziantep lahmacununun Avrupa Birliği'nde tescil edilmesiyle birlikte coğrafi işaretli ürün sayısının 40'a çıktığını duyurdu. Ayrıca Türk kahvesi de tescillenmek üzere bekliyor.

BAKAN KACIR: DEĞERLERİMİZİ MARKALAŞTIRMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay kaytaz böreği ve Gaziantep lahmacunu ile Avrupa Birliği'nde tescilli coğrafi işaretli ürünlerimizin sayısı 40 oldu. Ayrıca Türk kahvesi de 'Geleneksel Ürün Adı' olarak ilan edildi. 3 aylık itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından Türk kahvemiz de Avrupa Birliği'nde tescillenecek. Yerel kalkınma hamlesi vizyonuyla, değerlerimizi küresel ölçekte markalaştırmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

AB TESCİLLİ ÜRÜNLER

Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın Memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Antep fıstık ezmesi, Mut zeytinyağı, Kırkağaç kavunu, Hatay kaytaz böreği ve Gaziantep lahmacunu.

Türkiye, yöresel ürünlerin uluslararası alanda marka değerini artırmak amacıyla coğrafi işaret tescili çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD'yi ayağa kaldıran kaza kamerada! Kargo uçağı bomba gibi patladı

Ülkeyi yangın yerine çeviren kaza kamerada! Uçak bomba gibi patladı
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Dehşet anları kamerada: 2 kişiyi gözünü kırpmadan böyle öldürdü

Film sahnesi değil! 2 kişiyi gözünü kırpmadan böyle öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangında 5 çocuğu ölmüştü! Anneye neticeyi öngörmesi mümkün olmadığı için ceza verilmemiş

5 çocuğu yangında ölmüştü! İşte anneye ceza verilmemesinin gerekçesi
Ünlü Rus model, Türkiye'de kendisini en çok şaşırtan şeyi açıkladı

Ünlü Rus model, Türkiye'de kendisini en çok şaşırtan şeyi açıkladı
Kilosu etle yarışıyor! Japonların gözdesi 'beyaz altın'da hasat başladı

Japonların gözdesi "beyaz altın"da hasat başladı
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Yangında 5 çocuğu ölmüştü! Anneye neticeyi öngörmesi mümkün olmadığı için ceza verilmemiş

5 çocuğu yangında ölmüştü! İşte anneye ceza verilmemesinin gerekçesi
Kimlik isteyen polise sosyal medyasını açtı, 46 bin lira ceza yedi

Kimlik isteyen polise sosyal medyasını açtı, 46 bin lira ceza yedi
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: kızı savcılığa çağrıldı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Kızını ifadesi ortaya çıktı
CHP'nin itirazı reddedildi, İstanbul'da kayyum devam edecek

Mahkeme CHP'nin İstanbul itirazıyla ilgili kararını verdi
Kahvehanedeki vahşette lastik patladı, katil yakalandı

Kahvehanedeki vahşette lastik patladı, katil yakalandı
Bir süredir tedavi görüyordu! Bekir Bozdağ'ın son hali dikkat çekti

Bir süredir tedavi görüyordu! Bekir Bozdağ'ın son hali dikkat çekti
Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu felaketi: 66 ölü

Kalmaegi Tayfunu felakete yol açtı: 66 ölü, onlarca kayıp
Ülkeyi karıştıran skandal! Kadın gardiyan, cezaevi mescidinde mahkum ile yakalandı

Kadın gardiyan, cezaevi mescidinde mahkum ile basıldı
Bu bir ilk! New York'ta belediye başkanlığını Müslüman Zohran Mamdani kazandı

Trump'a büyük şok! Seçimi tehditler savurduğu Müslüman aday kazandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.