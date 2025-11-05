Türkiye'nin Coğrafi İşaretli Ürünleri Artıyor

BAKAN KACIR: DEĞERLERİMİZİ MARKALAŞTIRMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay kaytaz böreği ve Gaziantep lahmacunu ile Avrupa Birliği'nde tescilli coğrafi işaretli ürünlerimizin sayısı 40 oldu. Ayrıca Türk kahvesi de 'Geleneksel Ürün Adı' olarak ilan edildi. 3 aylık itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından Türk kahvemiz de Avrupa Birliği'nde tescillenecek. Yerel kalkınma hamlesi vizyonuyla, değerlerimizi küresel ölçekte markalaştırmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

AB TESCİLLİ ÜRÜNLER

Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın Memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Antep fıstık ezmesi, Mut zeytinyağı, Kırkağaç kavunu, Hatay kaytaz böreği ve Gaziantep lahmacunu.

Türkiye, yöresel ürünlerin uluslararası alanda marka değerini artırmak amacıyla coğrafi işaret tescili çalışmalarına devam ediyor.