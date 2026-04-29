BM'de Yıldız: Gazze'de vahim durum, hesap verilebilirlik şart

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da durumun vahim olduğunu belirterek, "hesap verilebilirlik" çağrısında bulundu.

Yıldız, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) "Filistin Sorunu Dahil Orta Doğu'daki Durum" başlıklı toplantıda konuştu.

Konseyde önce İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) New York Grubu Dönem Başkanı sıfatıyla hitap eden Yıldız, Gazze'deki ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını, ancak "Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarının diğer bölgelerinde durumun vahim olmaya ve Filistin halkının İsrail'in yasa dışı işgali altında sayısız zorluk ve trajedi yaşamaya devam ettiğini" vurguladı.

Yıldız, İsrail'in Filistin toprakları genelinde "yeni sömürge yerleşimlerini geliştirme" yönündeki son kararına ek olarak, sivil nüfus ile okul ve ibadet yerleri dahil altyapıya yönelik şiddetli saldırılarının yoğun bir şekilde sürdüğünün altını çizdi.

"İsrail işgal gücünün saldırılarının aralıksız devam etmesi üzücüdür." diyen Yıldız, 7 Ekim 2023'ten bu yana kaydedilen ölü sayısının 73 bin 500'ü aştığını ve 182 bin 200'ü aşkın Filistinlinin de yaralandığına dikkati çekti.

Yıldız, "Gazze'de çoğunlukla mülteci ve yerinden edilmiş sivillere karşı işlenen bu eylemler ve Batı Şeria'daki yerleşimcilerin şiddeti, uluslararası hukuku ihlal ederek etnik temizlik ve kalıcı kontrol amacı güden yerinden etme, sömürgeleştirme ve ilhak modelinin bir parçasıdır ve hesap verebilirliği gerektirmektedir." dedi.

BMGK'yı Gazze'deki ateşkesi adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme dönüştürmek, uzun süreli yasa dışı İsrail işgaline son vermek, Filistinlilerin haklarının yerine getirilmesini sağlamak ve ilgili BM kararlarının uygulanmasını sağlamak için harekete geçmeye davet eden Yıldız, İİT grubunun iki devletli çözümün ilerletilmesine yönelik uluslararası çabalara desteğini ifade etti.

Yıldız, ayrıca İİT grubunun İsrail'in Aralık 2024'ten bu yana uluslararası hukuku, BM Şartı'nı ve 1964 tarihli ayrılma anlaşmasını ihlal ederek Suriye topraklarına yaptığı saldırılar ile aynı şekilde Lübnan'da sivillere ve altyapıya yönelik saldırılarını ve "sözde güvenli bölge kurma" planlarını şiddetle kınadıklarını belirtti.

"Herkes için adil ve kalıcı bir barışa doğru birlikte çalışmalıyız"

Konsey'de Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi sıfatıyla yaptığı açıklamada da Yıldız, şu anda küresel düzen ve bölgesel güvenliğin benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olduğuna işaret etti.

Türk Büyükelçi, "İsrail'in uluslararası hukuka, uluslararası insancıl hukuka ve hatta en temel askeri ilkelere yönelik sürekli ve niceliksel saygısızlığının cezasız kalması, bu Konsey tarafından derhal ele alınmalıdır." dedi.

ABD/İsrail-İran Savaşı üzerine "diplomasinin kalıcı bir çözüme ulaşmanın tek geçerli yolu olduğuna" inandıklarını belirten Yıldız, ABD ve İran arasında devam eden diplomatik girişimleri, bölgesel aktörlerin diyaloğu sürdürme ve daha fazla tırmanmayı önleme çabalarını desteklediklerini kaydetti.

Yıldız, "Liderlerimiz İran ve Amerikalı mevkidaşlarıyla yakın temas halinde olup, ateşkesi sürdürmek ve kalıcı devlet çözümünü teşvik etmek için bölgesel aktörlerle görüşmeye devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Merkezi'nde başlayan "Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'nın 11. Gözden Geçirme Konferansı" çerçevesinde de Orta Doğu'da nükleer ve diğer kitle imha silahlarından arındırılmış bir bölge oluşturulmasına olan desteği teyit eden Yıldız, "Uluslararası toplum şimdi her zamankinden daha kararlı bir şekilde hareket etmesi gerekiyor." dedi.

Yıldız, "Söylemlerin ötesine geçmeli, uluslararası hukuku savunmalı, diplomasiyi ilerletmeli ve herkes için adil ve kalıcı bir barışa doğru birlikte çalışmalıyız. Türkiye, Orta Doğu'da barışı ilerletmek için ilgili tüm taraflarla işbirliği yapmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.