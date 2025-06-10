Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Kahvaltı Günü'nü Kutladı

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Kahvaltı Günü'nü Kutladı
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Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla Azerbaycanlı gazetecilerle bir araya geldi. Kahvaltının kültürel önemine vurgu yaparak, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlenmesine değindi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla Azerbaycanlı medya mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi.

Büyükelçilik konutunda düzenlenen etkinliğe, Azerbaycanlı gazeteciler katıldı. Samimi bir atmosferde geçen buluşmada, Türk mutfağının vazgeçilmezi olan geleneksel kahvaltılık ürünler ikram edildi.

Programda konuşan Büyükelçi Akgün, kahvaltının sadece bir öğün olmadığını, aynı zamanda dostlukların ve paylaşımların gelişmesine vesile olan önemli bir kültürel değer olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin gastronomi alanındaki zenginliğine değinen Akgün, "Kahvaltı hem Türkiye'nin hem de Azerbaycan'ın sosyal yaşamında özel bir yere sahiptir. Bu günü Azerbaycanlı dostlarımızla birlikte kutlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Akgün, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının her alanda olduğu gibi kültürel ilişkilerde de güçlenerek devam ettiğini belirterek medya temsilcilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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