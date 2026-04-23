Haberler

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, koltuğunu 4. sınıf öğrencisine devretti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Arda Ali Arman'a devretti.

23 Nisan etkinlikleri kapsamında Bakü'de faaliyet gösteren Bakü Türk İlkokulu, Türkiye Diyanet Vakfı Bakü Türk Lisesi, Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (TDAV) Bakü Atatürk Lisesi yönetici ve öğrencilerinden oluşan heyet, Büyükelçi Akgün'ü makamında ziyaret etti.

Akgün, 23 Nisan'ın çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olma özelliği taşıdığına işaret ederek, bu anlamlı günün geleceğin teminatı olan çocuklara duyulan güvenin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.

Program kapsamında Akgün, makam koltuğunu temsili olarak Bakü Türk İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Arda Ali Arman'a devretti.

Koltuğa oturan Arman, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gelecekte ülkesine faydalı birey olmak istediğini ifade etti.

Temsili koltuk devrinin ardından Büyükelçi Akgün, programa katılan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü! CHP'liler çocuklara sırtlarını döndü

23 Nisan ruhuna yakışmadı! CHP'lilerin çocuklara yaptıklarına bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurtulmuş'un koltuğunu devralan İnci beklenen mesajı verdi

Kurtulmuş'un koltuğunu devralan İnci beklenen mesajı verdi
Gülistan Doku dosyasına 'sil baştan' diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu

Gülistan Doku dosyasına "sil baştan" diyen başsavcı ilk kez konuştu
Molozların içinden tarih fışkırdı! Tam 2 bin yıllık Athena heykeli çıkarıldı

Molozların içinden tarih fışkırdı! Tam 2 bin yıllık
İran, 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

Savaşta bir ilk! Gemiye el konulma görüntüleri yayınlandı
Kurtulmuş'un koltuğunu devralan İnci beklenen mesajı verdi

Kurtulmuş'un koltuğunu devralan İnci beklenen mesajı verdi
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor

Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum! Katilin ismi verildi
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır

Hakem açıklandı, Galatasaray isyan bayrağını çekti: Askıya alındı