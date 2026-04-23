Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, koltuğunu 4. sınıf öğrencisine devretti

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Arda Ali Arman'a devretti.

23 Nisan etkinlikleri kapsamında Bakü'de faaliyet gösteren Bakü Türk İlkokulu, Türkiye Diyanet Vakfı Bakü Türk Lisesi, Azerbaycan Uluslararası Maarif Okulları ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (TDAV) Bakü Atatürk Lisesi yönetici ve öğrencilerinden oluşan heyet, Büyükelçi Akgün'ü makamında ziyaret etti.

Akgün, 23 Nisan'ın çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olma özelliği taşıdığına işaret ederek, bu anlamlı günün geleceğin teminatı olan çocuklara duyulan güvenin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.

Program kapsamında Akgün, makam koltuğunu temsili olarak Bakü Türk İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Arda Ali Arman'a devretti.

Koltuğa oturan Arman, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gelecekte ülkesine faydalı birey olmak istediğini ifade etti.

Temsili koltuk devrinin ardından Büyükelçi Akgün, programa katılan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.